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Mirror: Слуцкий возглавит «Халл»
05.06.2017 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы найти постоянное место работы в Англии.
Российский специалист, скорее всего, возглавит «Халл», утверждает Mirror. Слуцкий убедил владельца «Халла» Ассема Аллама в своей профпригодности во время собеседования.
Египтянин считает, что Слуцкий – лучший из кандидатов для того, чтобы вернуть команду в премьер-лигу.
Ранее «Халл», вылетевший по итогам минувшего сезона в чемпионшип, покинул тренер Марку Силва.
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Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий близок к тому, чтобы найти постоянное место работы в Англии.
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