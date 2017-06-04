Михаил Грабовский: «Минское «Динамо» – проект, который непонятно к чему идет и куда катится»

Белорусский нападающий Михаил Грабовский поделился мнением о минском «Динамо».

— Раз уж вспомнили о хоккейном «Динамо». После ухода Мэтта Эллисона на контракте остался всего один легионер. И тренера Крэйга Вудкрофта сватают в швейцарский клуб. А сезон-то уже не за горами. Как оцениваешь ситуацию?

— Если честно, я больше за «Юность» переживаю. А «Динамо-Минск» — проект, который непонятно к чему идет и куда катится. Я считаю, команда провела довольно хороший сезон. Вудкрофт качественную работу проделал, виден был стиль игры, приятно было смотреть. А что дальше будет? Пусть они сами решают, это не мое дело. Но подобные перемены не удивляют, удивляться на этот счет я уже отвык.

Меня больше волнует вопрос, что это за проект — коммерческий, для болельщиков, или в интересах сборной? На мой взгляд, играть должны лучшие. Если есть деньги на легионеров, то должны быть сильные легионеры, а также лучшие из белорусов, которые соответствуют уровню КХЛ. Только тогда зрители пойдут на «Минск-Арену», – сказал Грабовский.