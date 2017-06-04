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Атьман, Криштопанс, Бабичев, Остроушко и Джамали покинули БГК имени Мешкова

05.06.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БГК имени Мешкова покинули пять гандболистов.

В их число вошли: Павел Атьман, Дайнис Криштопанс, Максим Бабичев, Владислав Остроушко и Иман Джамали.

Атьман защищал цвета БГК с июля 2015 года. Провел за клуб 61 матч, забросил 214 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 22 матча/80 мячей, SEHA-лиге – 24/79, чемпионате Беларуси – 13/47, Кубке Беларуси – 2/7. В составе БГК выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси.

Криштопанс отыграл в Бресте два сезона. Провел за мешковцев 96 матчей, забросил 402 мяча. Из них в Лиге чемпионов – 30 матча/138 мячей, SEHA-лиге – 40/147, чемпионате Беларуси – 22/95, Кубке Беларуси – 4/22. В составе БГК дважды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2016, 2017), становился бронзовым призером SEHA-Газпром-Лиги.

Три с половиной сезона – с февраля 2014 года – отыграл за БГК Бабичев. Провел за клуб 149 матчей, забросил 246 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 42 матча/40 мячей, SEHA-лиге – 61/99, чемпионате Беларуси – 38/96, Кубке Беларуси – 6/8. В составе БГК четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Беларуси (2014, 2015, 2016,2017), дважды – серебряные медали SEHA-Газпром-Лиги.

С июля 2016 года выступал за команду игрок национальной сборной Венгрии Джамали. Провел за клуб 34 матча, забросил 126 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 13 матчей/45 мячей, SEHA-лиге – 17/55, чемпионате Беларуси – 4/26. В составе БГК выигрывал бронзовые медали SEHA-Газпром-Лиги (2017).

Остроушко провел в БГК один сезон. На его счету 38 матчей за клуб, заброшено 95 мячей. Из них в Лиге чемпионов – 16 матчей/46 мячей, SEHA-лиге – 20/47, чемпионате Беларуси – 2/2. В составе БГК выиграл бронзовые медали SEHA-Газпром-Лиги (2017).

 
Теги: Брест
 
 
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