Шесть стран разорвали дипотношения с Катаром, где пройдет ЧМ-2022

Катар испытывает политические проблемы.

Сразу шесть стран-соседей разорвали все контракты с ближневосточным государством. Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия и ОАЭ. Они мотивировали свое решение тем, что Катар поддерживает исламский терроризм (в частности, запрещенную в Беларуси террористическую организацию ИГИЛ и Аль-Каиду) и дестабилизирует ситуацию как во всем арабском регионе, так и в отдельно взятых странах. Катар в ответ назвал решение необоснованным и лишенным фактической основы.

Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ дали гостям и резидентам из Катара две недели, чтобы покинуть свою территорию. ОАЭ потребовали, чтобы катарские дипломаты выехали из страны в ближайшие 48 часов. Кроме того, все шесть стран закрыли свое воздушное пространство для авиакомпании Qatar Airways, которая отменила полеты в Саудовскую Аравию.

Ближневосточному государству предстоит принять ЧМ-2022. Ранее ФИФА неоднократно высказывала недовольство условиями для рабочих на стройплощадках ЧМ в Катаре.