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Эллисон перейдет в магнитогорский «Металлург»
05.06.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Канадский нападающий Мэтт Эллисон станет игроком магнитогорского «Металлурга».
Контракт игрока с магнитогорцами будет рассчитан на два года.
Последние три сезона Эллисон провел в минском «Динамо», с которым он расторг контракт на прошлой неделе.
В минувшем сезоне Эллисон провел в КХЛ 59 матчей и набрал 51 (18+33) очка.
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Канадский нападающий Мэтт Эллисон станет игроком магнитогорского «Металлурга».
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