Эллисон перейдет в магнитогорский «Металлург»

Канадский нападающий Мэтт Эллисон станет игроком магнитогорского «Металлурга».

Контракт игрока с магнитогорцами будет рассчитан на два года.

Последние три сезона Эллисон провел в минском «Динамо», с которым он расторг контракт на прошлой неделе.

В минувшем сезоне Эллисон провел в КХЛ 59 матчей и набрал 51 (18+33) очка.