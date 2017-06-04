Дмитрий Яшин: «Властью везде недовольны, но не в Чечне. Кадырову люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся»

Защитник клуба «Крумкачы» Дмитрий Яшин рассказал о времени, проведенном в «Тереке».

– Каково влияние Кадырова на повседневную жизнь?

– Властью везде недовольны, но не в Чечне. Мне рассказывали, что он многое делает для Чечни. Ему люди писали, а он просто брал и дарил квартиры нуждающимся. Если в семье много детей, а денег нет, просто брал и дарил. Много подарков делал просто так. Писали ему в инстаграме «подари «Камри», он и дарил.

Любит спорт, везде ходит. Он все знает про спорт. Был и у нас на дубле как-то, что меня удивило. Президент Чечни пришел на матч дубля! Мы с «Амкаром» играли, я тогда гол забил.

– Ничего тебе тогда не подарил?

– Нет. Он дублю вообще ничего не дарил, а вот игрокам основной команды – частенько.

– И никого не смущало, что это все не из его кармана, а из бюджетных денег?

– Не знаю. Я там пожил, и у меня внутри все изменилось. Я понял, как нужно относиться к другим. Ты становишься более воспитанным. В Чечне воспитанию уделяют много внимания. Меня в «Терек» привел Хаким. Прихожу к нему в гости, там сидит дедушка и рассказывает про ислам или истории какие-нибудь. Мне это все было интересно. Про ислам я мало что знал, думал, что все сплошь террористы. Но это вообще не так. Культура, общение, уважение – все есть. Просто как одно целое.

– Но выезд в Грозный считается опасным.

– Все так думают. А на самом деле, если ты приедешь в Грозный, тебя туда доставят и обратно на поезд посадят. Если, конечно, не будешь нарываться и баннеры оскорбительные выставлять. Мне кажется, на других стадионах в России опаснее, чем в Грозном. В Грозный всегда много фанатов приезжало. Абсолютно безопасный город. Я думаю, там любому понравится, – сказал Яшин.