Николай Шпилевский: «Очевидно, что есть огромные проблемы вообще в компетенции белорусского футбола»

Белорусский агент Николай Шпилевский порассуждал о проблемах футбола в стране.

– Между Беларусью и Швейцарией в рейтинге ФИФА огромная пропасть: 83-е и 9-е места соответственно, хотя страны сопоставимы по количеству населения и, наверное, по погодным условиям. Откуда такая разница?

– Вся пропасть в кадровом голоде. Мы можем много всего говорить, но очевидно, что есть огромные проблемы вообще в компетенции нашего футбола. Да, много делается организаторских моментов, и со стороны федерации, но этого очень мало, чтобы воспитывать достойных футболистов. Сегодня футбол настолько далеко ушел…

Простой пример. Мой сын является сотрудником лейпцигского клуба Red Bull. Когда к нему приезжают люди из Беларуси, то просто не понимают ничего. Технологии ушли далеко. Для того, чтобы на выходе у молодых футболистов был реальный результат, нужны специалисты, нужны финансы. А сопоставление количества жителей — в этом никакой логики нет. Можно в пример привести такую страну как Исландия, где качество футбола в разы выше, чем в Беларуси.

– Когда вы говорите о кадровом голоде, каких конкретно кадров у нас не хватает?

– У меня такое впечатление, что сегодня все в белорусском футболе обособлены, нет какой-то централизованной работы. Вот, к примеру, Германия. Тут все построено на железной дисциплине. Сегодня весь немецкий футбол подчинен одной философии в национальных сборных от верха до низа. И все четко понимают, кто и что делает.

Да, это кропотливый, тяжелый, муравьиный труд, но это приносит результат. Сегодня там есть определенная система. У нас же ее нет. Я не хотел бы вдаваться в нюансы, в некоторые вещи, связанные с дисциплиной и так далее. На эту тему можно общаться сутками.

А что касается кадров, то их не хватает везде, например, в медицине, в фитнесе. Сегодня футбол — это готовность пожирать километры, работать агрессивно. Но невозможно этого требовать от футболиста, который чисто физически и функционально абсолютно к этому не готов. Простой пример: команда из второй немецкой Бундеслиги, полностью за весь фитнес отвечает человек с тремя высшими образованиями, включая гуманную медицину и остеопатию. Там люди в течение трех лет не получают ни одной травмы.

Идет полная системная работа. Существует тотальный контроль футболиста до тренировочного процесса по самым передовым научным технологиям. Перед каждой тренировкой компьютер выдает данные, был ли футболист замечен где-то, был ли он на алкоголе и так далее. А у нас говорят, что и так все хорошо знают. Но потом вся правда выходит на футбольном поле, – сказал Шпилевский.