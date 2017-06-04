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Минское «Динамо» и АБФФ подписали соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией киберспорта
05.06.2017 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» и АБФФ подписали соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией киберспорта.
Это состоялось в фан-доме «Динамо», где прошел первый в Беларуси «Киберспортивный уик-енд».
В общей сложности в мероприятии приняли участие около 200 геймеров. Среди них были как любители, так и профессионалы. Спортсмены определяли лучшего в двух игровых дисциплинах – FIFA17 и NHL17.
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Минское «Динамо» и АБФФ подписали соглашение о сотрудничестве с Белорусской федерацией киберспорта.
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