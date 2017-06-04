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Детский ЧМ по шахматам пройдет в Беларуси три года подряд
05.06.2017 16:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн — Sputnik. В Беларуси три года подряд будет проходить детский чемпионат мира по шахматам. Такое решения принято Международной федерацией шахмат по итогам завершившегося сегодня чемпионата.
"Мы получили право на чемпионат только в марте, времени для раскачки не было. Тем не менее, к нам приехало более 600 мальчишек и девчонок из 24 стран мира, включая Вьетнам, Китай, Индию, США, Колумбию, Иран, Монголию и Японию. Представительство оказалось масштабное. Голова шла кругом, но мы справились", — рассказала председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина.
Мальчики и девочки были разделены на возрастные категории — до 8, 10 и 12 лет.
Юные белорусские спортсмены завоевали 6 медалей — 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую. В неофициальном командном зачете Беларусь заняла второе место.
На первом месте обосновались юные шахматисты из России (4, 3, 3), на третьем — дружная и веселая команда Вьетнама (2, 3, 4).
Подарки получили абсолютно все участники чемпионата. Специальные призы достались также самым юным шахматистам. Больше всего они радовались финальному конфетти.
© Sputnik/ Мария Амелина
Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что Беларусь прекрасно провела первый чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу среди кадетов. Именно поэтому ФИДЕ идет навстречу белорусской инициативе, и теперь три года подряд это первенство будет проходить в Минске.
Любопытно, что за почти столетнюю историю существования ФИДЕ никому ранее в голову не пришла идея собрать юных шахматистов и устроить для них специальные соревнования. Додумались белорусы, а если точнее — Анастасия Сорокина, международный мастер, тренер ФИДЕ. На конгрессе ФИДЕ в Тегеране, где проходил чемпионат мира по шахматам среди женщин, представительница Беларуси предложила провести мировое первенство и для детей.
На тот момент Сорокина была директором детской "Школы шахмат", но одновременно и международным мастером, тренером ФИДЕ, международным арбитром. С недавних пор она — председатель Белорусской федерации шахмат. Так что домашний чемпионат мира стал для нее своеобразным экзаменом в новом качестве.
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Юные белорусские спортсмены завоевали на чемпионате 6 медалей – 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.
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