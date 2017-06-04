Николай Шпилевский: «Надеюсь, Савицкий взялся за голову, потому что у него есть футбольный талант»

Футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением об игре Павла Савицкого в сборной Беларуси.

«В игре со Швейцарией мне очень понравился Павел Савицкий, несмотря на то, что на него много нареканий. Но надеюсь, что молодой человек взялся за голову, потому что у него есть футбольный талант», – сказал Шпилевский.

Напомним, по итогам 11 туров Савицкий с 7 голами возглавляет гонку бомбардиров высшей лиги .