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Николай Шпилевский: «Надеюсь, Савицкий взялся за голову, потому что у него есть футбольный талант»
05.06.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением об игре Павла Савицкого в сборной Беларуси.
«В игре со Швейцарией мне очень понравился Павел Савицкий, несмотря на то, что на него много нареканий. Но надеюсь, что молодой человек взялся за голову, потому что у него есть футбольный талант», – сказал Шпилевский.
Напомним, по итогам 11 туров Савицкий с 7 голами возглавляет
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Футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением об игре Павла Савицкого в сборной Беларуси.
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