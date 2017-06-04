Валерий Исаев: «Луч» рвется в высшую лигу? Ребята, зачем вам? Очнитесь! Вы тоже пойдете к Капскому?»

Белорусский агент Валерий Исаев прокомментировал стремление минского «Луча» попасть в высшую лигу.

«Ну вот, дурной пример заразителен. Победа в каждом матче, и расплывчато о высшей лиге. При этом сто тысяч долларов еще на эту лигу нет.

Ребята, зачем вам высшая лига? Очнитесь! Вы тоже пойдете к Капскому? Пожалейте Анатольевича.

Вот уже на этой стадии, АБФФ не мешало бы позвать парней из клуба на разговор и озвучить требования лицензирования высшей лиги. И как-то четко объяснить, что кесарю кесарево, а...

Очень плохая и нездоровая тенденция,» – считает Исаев.

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Из штрафников в фавориты. «Луч» рвется в высшую лигу