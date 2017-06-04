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Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

05.06.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.

В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.

Голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все – «Реал»), Диего Годин («Атлетико»).

Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко («Монако»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Килиан Мбаппе («Монако»), Роберт Левандовски («Бавария»).

 
 
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УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.

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