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Мбаппе, Месси и Роналду вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
05.06.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.
В состав команды вошли два голкипера, пять защитников, шесть полузащитников и пять форвардов.
Голкиперы: Джанлуиджи Буффон (
Защитники: Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Серхио Рамос, Марсело, Дани Карвахаль (все –
Полузащитники: Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все – «Реал»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Тьемуэ Бакайоко (
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси (
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УЕФА представил символическую сборную Лиги чемпионов по итогам сезона-2016/17.
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