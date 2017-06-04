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Дулуб не вернется в «Крумкачы» в текущем сезоне

05.06.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил корреспондент программы «День спорта» со ссылкой на Олега Дулуба, специалист не вернется в «Крумкачы», по крайней мере, в текущем сезоне.

– Любой человек – будь то игрок или тренер – приходя в другой чемпионат, у него особый взгляд всегда. Когда мы разговаривали с Леонидом Кучуком, то он сказал, что нас, легионеров, будут смотреть под увеличительным стеклом. К украинцам такого отношения никогда нет. Я с этим тоже столкнулся, – добавил Дулуб в эфире «Беларусь-1».

Напомним, у специалиста есть действующий еще четыре года контракт с «Карпатами».

 
 
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Как сообщил корреспондент программы «День спорта» со ссылкой на Олега Дулуба, специалист не вернется в «Крумкачы», по крайней мере, в текущем сезоне.

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