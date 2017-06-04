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«Беларусь 5» покажет два матча 12-го тура высшей лиги
05.06.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В программе передач «Беларусь 5» присутствуют два матча 12-го тура высшей лиги.
В четверг, 15 июня, в прямом эфире будет показан матч «Крумкачы» – «Слуцк». Начало – в 20:00.
В пятницу, 16 июня, «Беларусь 5» покажет встречу «Днепр» – «Шахтер». Старт поединка запланирован на 20:00.
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В программе передач «Беларусь 5» присутствуют два матча 12-го тура высшей лиги.
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