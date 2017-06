Компания EA Sports представила дебютный трейлер видеоигры FIFA 18.

Новым лицом серии футбольных симуляторов стал нападающий и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Лицом FIFA 17 был полузащитник «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс, а до это многолетним представителем игры был нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

The world’s game fueled by the world’s best #FIFA18 @Cristiano



Ronaldo Edition