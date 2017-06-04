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В Китае сообщили, что Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

05.06.2017 18:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба, сообщает Cnhubei.com. 

30-летний Тиоте, в последнее время выступавший за «Бейцзин Энтерпрайзес», упал во время тренировки и был экстренно доставлен в больницу. Там врачи зафиксировали смерть футболиста. 

Причина смерти пока не называется. Официально информация не подтверждена. 

Напомним, что Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года. 

 

 

 
 
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Бывший полузащитник «Ньюкасла» и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба, сообщает Cnhubei.com.

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