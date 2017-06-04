В Китае сообщили, что Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке

Бывший полузащитник и сборной Кот-д’Ивуара Шейк Тиоте умер после потери сознания на тренировке китайского клуба, сообщает Cnhubei.com.

30-летний Тиоте, в последнее время выступавший за «Бейцзин Энтерпрайзес», упал во время тренировки и был экстренно доставлен в больницу. Там врачи зафиксировали смерть футболиста.

Причина смерти пока не называется. Официально информация не подтверждена.

Напомним, что Тиоте переехал в Китай в феврале 2017 года.