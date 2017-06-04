Защитник сборной Болгарии: «Сборную Беларуси не нужно переоценивать»

Защитник сборной Болгарии Станислав Манолев поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.



«Беларусь – сильная команда. Я смотрел матч в Софии, у них было 2-3 чистых голевых момента. Нам надо выходить с уверенностью в себе. Соперника не следует недооценивать, но не нужно и переоценивать», – приводит слова Манолева Gong.bg.

Напомним, поединок состоится в пятницу 9 июня в 21:45 на «Борисов-Арене»