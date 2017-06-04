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Защитник сборной Болгарии: «Сборную Беларуси не нужно переоценивать»
05.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник сборной Болгарии Станислав Манолев поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.
Напомним, поединок состоится в пятницу 9 июня в 21:45 на «Борисов-Арене»
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Защитник сборной Болгарии Станислав Манолев поделился ожиданиями в преддверии матча квалификации ЧМ-2018 против Беларуси.
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