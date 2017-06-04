|
Андрей Асташевич: «У нас в хоккее немного провал. Незагрузка катков была. Но мы сейчас начнем загружать их, и со временем появится много хороших игроков»
05.06.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый вице-президент НОКа Андрей Асташевич рассказал о развитии белорусского хоккея.
– На что нужно обратить внимание впреддверии Олимпиады-2018?
– Сейчас мы резерву никак не поможем, хотя этим надо заниматься постоянно. Остается только шлифовать подготовку к Олимпийским Играм. Это фармокология, сборы, которые целенаправленно нужны для завоевания медалей.
Приоритет – развитие массовых видов спорта. Без них не будет дальнейшего развития. Ребенок начинает развиваться с детских лет, играя в футбол, волейбол, гандбол. А дальше, с 12-13 лет видна его специализация.
У нас есть дети 13-14 лет из Березы, Пинска, Пружан. Это подрастающие хоккеисты, которые подают надежды. Но им нужно давать подготовку более высокого уровня. Создание тех же центров на районном, республиканском уровне. Вот у нас есть институт сборных команд, где мы с регионов подтягиваем перспективных детей. Для этого они и созданы, чтобы ребята получали более качественную подготовку.
– Есть ли перспективные хоккеисты, которые могут попасть на Драфт НХЛ? И в каком направлении лучше двигаться – российском, европейском или североамериканском?
– Не сказал бы, что лучше североамериканское. Разные направления. Если будем востребованы в Финляндии или Швеции, где тоже неплохой юниорский хоккей, то попасть туда тоже плюс. Надо показывать себя везде, где есть условия и возможности роста.
Есть ребята, которые на карандаше в Северной Америке. Шарангович, Сушко, Фальковский, Дюков, Кульбаков. Думаю, с каждым годом таких ребят будет все больше.
– То есть, через пять лет белорусский хоккей сделает качественный шаг вперед? А может, раньше?
– Чем более массовый вид спорта, тем больше можно выбрать оттуда игроков. У нас здесь немного провал. Незагрузка катков была. Но мы сейчас начнем загружать их, и у нас со временем появится много хороших игроков, – сказал Асташевич в эфире программы «Арена» на «Беларусь-1».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Асташевич: «У нас в хоккее немного провал. Незагрузка катков была. Но мы сейчас начнем загружать их, и со временем появится много хороших игроков»
Первый вице-президент НОКа Андрей Асташевич рассказал о развитии белорусского хоккея.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии