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Максим Рыженков: «Ситуация в детском спорте набила оскомину. Нет инвентаря, инфраструктура много где добитая»

05.06.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Замглавы администрации президента Беларуси Максим Рыженков рассказал о проблемах в детском спорте.

«Ситуация с детскими тренерами и в целом в детском спорте уже набила оскомину. Нет инвентаря, тренеры после выпуска из университета думают только о том, чтобы спустя два года перевестись куда-нибудь еще. Инфраструктура много где добитая, особенно в районных и сельских школах. Это не добавляет детям мотивации заниматься спортом. А даже если они туда приходят, то чему такой тренер научит и какую ребенок сможет с имеющимся инвентарем получить игровую практику? Есть много вопросов», – сказал Рыженков в эфире программы «Арена» на «Беларусь-1».

 
 
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Замглавы администрации президента Беларуси Максим Рыженков рассказал о проблемах в детском спорте.

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