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«Прессбол»: две белорусские участиницы Олимпиад в беге провалили допинг-тесты

05.06.2017 20:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Журналист газеты «Прессбол» Борис Тасман рассказал о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленного допинг-теста.

«Месяц назад стало известно, что две наши бегуньи, участницы Олимпийских игр, написали заявления о выходе из национальной команды. Причины указаны бытовые, но, по информации «Прессбола», обе провалили допинг-тест. Причем у одной из них это третья положительная проба!

Чтобы не позорить БФЛА и оградить спортсменок от неприятных разбирательств и вероятных дисквалификаций (одна из них должна быть отлучена от спорта пожизненно), им было предложено уйти самим тихо и мирно. Такая процедура прописана в антидопинговых правилах, и ею уже пользовались некоторые наши спортсмены для бесконфликтного ухода из спорта. В этом случае спортсмен не имеет права требовать вскрытия пробы «В». Это означает признание им вины, а взамен он получает прекращение расследования», – написал Тасман.

 
 
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Журналист газеты «Прессбол» Борис Тасман рассказал о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленного...

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