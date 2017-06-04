ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок Федерации. Саснович выиграла премию Heart Award по итогам полуфиналов

05.06.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Александра Саснович стала победительницей премии Кубка Федерации «Heart Award» во второй раз.

Данная награда вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.

Напомним, в матчах за команду Республики Беларусь в 2017 году Александрой были повержены Кики Бертенс (18 WTA) , Михаэлла Крайчек(259 WTA), Виктория Голубич (65 WTA) и Тимеа Бачински (31 WTA).

Александра Саснович: «Есть несколько вариантов, на какую благотворительную цель направить полученные за Heart Award средства»

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович стала победительницей премии Кубка Федерации «Heart Award» во второй раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Прессбол»: две белорусские участиницы Олимпиад в беге провалили допинг-тесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика