Кубок Федерации. Саснович выиграла премию Heart Award по итогам полуфиналов

Белорусская теннисистка Александра Саснович стала победительницей премии Кубка Федерации «Heart Award» во второй раз.

Данная награда вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.

Напомним, в матчах за команду Республики Беларусь в 2017 году Александрой были повержены Кики Бертенс (18 WTA) , Михаэлла Крайчек(259 WTA), Виктория Голубич (65 WTA) и Тимеа Бачински (31 WTA).

Александра Саснович: «Есть несколько вариантов, на какую благотворительную цель направить полученные за Heart Award средства»