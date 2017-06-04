|
Кубок Федерации. Саснович выиграла премию Heart Award по итогам полуфиналов
05.06.2017 20:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович стала победительницей премии Кубка Федерации «Heart Award» во второй раз.
Данная награда вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.
Напомним, в матчах за команду Республики Беларусь в 2017 году Александрой были повержены Кики Бертенс (18 WTA) , Михаэлла Крайчек(259 WTA), Виктория Голубич (65 WTA) и Тимеа Бачински (31 WTA).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович стала победительницей премии Кубка Федерации «Heart Award» во второй раз.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии