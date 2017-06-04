Олег Дулуб: «Чтобы выйти на уровень Украины, можно просто провести Евро»

Белорусский тренер Олег Дулуб объяснил, почему инфраструктура в Беларуси уступает украинской.

«Чтобы выйти на их уровень, можно просто провести Евро. У них тогда произошел качественный скачок: улучшились дороги, появилась инфраструктура, стадионы и вовсе несопоставимы с нашими», – сказал Дулуб.

Напомним, Украина совместно с Польшей провела чемпионат Европы в 2012 году.