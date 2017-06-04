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Олег Дулуб: «Чтобы выйти на уровень Украины, можно просто провести Евро»
05.06.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский тренер Олег Дулуб объяснил, почему инфраструктура в Беларуси уступает украинской.
«Чтобы выйти на их уровень, можно просто провести Евро. У них тогда произошел качественный скачок: улучшились дороги, появилась инфраструктура, стадионы и вовсе несопоставимы с нашими», – сказал Дулуб.
Напомним, Украина совместно с Польшей провела чемпионат Европы в 2012 году.
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Белорусский тренер Олег Дулуб объяснил, почему инфраструктура в Беларуси уступает украинской.
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