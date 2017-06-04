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Брестское «Динамо» на двухэтажном автобусе продемонстрирует городу Кубок Беларуси
05.06.2017 20:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четверг, 8 июня, в 19:00 на площадке возле Ледового дворца пройдет чествование «Динамо-Брест» – обладателя Кубка Беларуси 2017.
Все пришедшие смогут отпраздновать нашу общую победу в компании футболистов и тренерского штаба, пообщаться в неформальной обстановке, взять автографы, сфотографироваться как с игроками, так и с долгожданным трофеем.
Вас ждет выступление диджея, фотозона, клубный маскот Брестоман и вкусный кофе.
В 18:00 команда отправится к Ледовому со стадиона «Брестский» на двухэтажном автобусе, чтобы продемонстрировать всему городу Кубок, завоеванный 28 мая в Гродно.
Подробный маршрут следования команды будет опубликован в ближайшее время.
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В четверг, 8 июня, в 19:00 на площадке возле Ледового дворца пройдет чествование «Динамо-Брест» – обладателя Кубка Беларуси 2017.
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