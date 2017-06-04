Гайдучик и Сигневич могут быть заявлены БАТЭ на Лигу чемпионов

Проведшие последние полгода на правах аренды в клубах греческой Суперлиги защитник Виталий Гайдучик («Астерас») и форвард Николай Сигневич («Платаниас») тренируются с БАТЭ.

Учитывая кадровые проблемы, которые борисовчане испытывали весной в обороне и нападении, не исключен вариант заявки этих футболистов перед стартом команды в Лиге чемпионов.

БАТЭ сможет заявить футболистов не ранее 8 июля, когда откроется трансферное окно.