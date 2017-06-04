Куаджа и Себаи покинут «Слуцк»

Как сообщил главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов, ивуарийский защитник Куасси Куаджа и форвард Сенен Себаи, вероятно, покинут команду.

«По договоренности Куаджа выступал у нас в первом круге, а 9 июня у него заканчивается виза. Отправляется в Россию — правда, не знаю, в премьер-лигу или в ФНЛ.

Видимо, уедет и Себаи — куда и когда, надо спрашивать у агента», – сказал Павлов.

Себаи — первый ассистент нынешнего чемпионата Беларуси и лучший игрок по системе «гол + пас». В своем активе игрок имеет 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

Статистику Куаджа смотрите здесь , Себаи – здесь .

Напомним, «Слуцк» по итогам 11 туров занимает 4-е место в таблице высшей лиги, отставая от БАТЭ на два очка.