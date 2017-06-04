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Куаджа и Себаи покинут «Слуцк»

05.06.2017 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщил главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов, ивуарийский защитник Куасси Куаджа и форвард Сенен Себаи, вероятно, покинут команду.

«По договоренности Куаджа выступал у нас в первом круге, а 9 июня у него заканчивается виза. Отправляется в Россию — правда, не знаю, в премьер-лигу или в ФНЛ.

Видимо, уедет и Себаи — куда и когда, надо спрашивать у агента», – сказал Павлов.

Себаи — первый ассистент нынешнего чемпионата Беларуси и лучший игрок по системе «гол + пас». В своем активе игрок имеет 4 забитых мяча и 5 голевых передач.

Статистику Куаджа смотрите здесь, Себаи – здесь.

Напомним, «Слуцк» по итогам 11 туров занимает 4-е место в таблице высшей лиги, отставая от БАТЭ на два очка.

 
 
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Как сообщил главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов, ивуарийский защитник Куасси Куаджа и форвард Сенен Себаи, вероятно, покинут команду.

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