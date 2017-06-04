Сергей Черник: «Тренер за «деревянного вратаря» извинился. Мы поговорили, вроде бы обид не осталось. Но с тех пор я не играл...»

Голкипер сборной Беларуси и французского «Нанси» Сергей Черник в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу рассказал о нашумевшем конфликте с главным тренером команды Пабло Корреа.

- Один из знаковых матчей в сезоне Лиги 1 — с «Лорьяном». Вы вели 2:0, но проиграли... Долго копался в себе?

– Наверное, помогло, что сразу после этого уехал в сборную. Потом еще это интервью тренера с «деревянным вратарем» вылезло. Не скажу, что все прошло безболезненно. Поддержал тренер вратарей, сказал: работа — лучшее лекарство. А копайся или нет — ничего не изменишь. Как назвать то, что произошло, ума не приложу: стечение обстоятельств, невезение или недостаток мастерства. В любом случае так было нельзя.

- Как ты узнал о тех словах главного тренера?

– Все началось с того, что он в раздевалке сильно ругался. Французский — не родной язык Корреа, так что я его понимал. Прошелся и по вратарю. Поначалу думал, что этот момент и попал в эфир. А потом оказалось, что сюжет «картинки» без игроков, только тренер с президентом. Ну, значит, во второй раз повторил те слова. Да, когда вернулся из сборной — он извинился. Мы поговорили, вроде бы обид не осталось. Но с тех пор я не играл...

- В интервью французам ты был очень корректен — сдержался?

– А смысл отвечать? Что бы это изменило? Я неоднократно выслушивал в свой адрес много нелицеприятных слов со стороны тренера. Однако это должно оставаться за закрытыми дверями. А пускать в раздевалку журналистов, которые снимают и трубят затем об этом... Для вас ведь что главное? Найти сенсацию, за которую можно зацепиться. Вот корреспондент выполнил свою работу на «отлично», – сказал Черник.

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