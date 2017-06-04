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Кисляк расторг контракт с «Газиантепспором»

05.06.2017 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник со ссылкой на Haber Merkezi, белорусский полузащитник Сергей Кисляк по взяимному согласию расторг контракт с «Газиантепспором».

Хавбек пополнил ряды турецкого клуба в июне 2016 года, подписав двухлетний контракт, и провел в составе «Газиантепспора» 12 матчей в турецкой Суперлиге, в которых записал на свой счет 2 голевых паса.

По итогам чемпионата-2016/17 «Газиантепспор» занял 17-е место и покинул сильнейший дивизион Турции.

Статистику Кисляка смотрите здесь.

 
 
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Как сообщает источник со ссылкой на Haber Merkezi, белорусский полузащитник Сергей Кисляк по взяимному согласию расторг контракт с «Газиантепспором».

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