Кисляк расторг контракт с «Газиантепспором»

Как сообщает источник со ссылкой на Haber Merkezi, белорусский полузащитник Сергей Кисляк по взяимному согласию расторг контракт с «Газиантепспором».

Хавбек пополнил ряды турецкого клуба в июне 2016 года, подписав двухлетний контракт, и провел в составе «Газиантепспора» 12 матчей в турецкой Суперлиге, в которых записал на свой счет 2 голевых паса.

По итогам чемпионата-2016/17 «Газиантепспор» занял 17-е место и покинул сильнейший дивизион Турции.

Статистику Кисляка смотрите здесь .