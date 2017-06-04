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Василий Хомутовский: «Калачев и Корниленко? Здесь вопрос был в дополнительной мотивации. И ни в коем случае не финансовой»

05.06.2017 22:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские специалисты Олег Дулуб и Василий Хомутовский считают, что с Сергеем Корниленко и Тимофеем Калачевым можно было договориться по поводу продолжения выступления за сборную Беларуси.

Олег Дулуб: «Думаю, договориться можно с любым человеком. Если люди хотят договориться, они всегда договорятся. Если не хотят, то не договорятся».

Василий Хомутовский: «Думаю, здесь вопрос был в дополнительной мотивации. И ни в коем случае не финансовой. Ребята много лет отдали выступлению за национальную команду, и нужно было найти для них дополнительный моральный стимул. Руководству АБФФ и главному тренеру, возможно, следовало мотивировать игроков доиграть этот отборочный цикл (если они Криушенко нужны)».

Корниленко завершил карьеру в сборной Беларуси

Калачев завершил карьеру в сборной Беларуси

 

 
 
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Белорусские специалисты Олег Дулуб и Василий Хомутовский считают, что с Сергеем Корниленко и Тимофеем Калачевым можно было договориться по поводу продолжения...

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