ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Политевич: «Болельщики на сборную не ходят, потому что мы не выигрываем. Таков у нашего народа менталитет»

05.06.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Защитник «Генчлербирлиги» и сборной Беларуси Сергей Политевич порассуждал о белорусском менталитете.

- На домашних матчах сборной Беларуси становится меньше болельщиков. Что нужно сделать, чтобы вернуть их на стадион?

– Как и во всем цивилизованном мире, исправлять ситуацию необходимо результатом. Болельщиков тоже можно понять. Они не ходят, потому что мы не выигрываем. Таков у нашего народа менталитет. Что ж, в ближайших играх нужно добиваться побед, поднимать эмоциональный фон. Хотим, чтобы к футболу в Беларуси относились более доброжелательно. Будут победы — придут эмоции, – считает Политевич.

Ближайший домашний матч сборная Беларуси проведет 9 июня против Болгарии на «Борисов-Арене». Начало – в 21:45.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Генчлербирлиги» и сборной Беларуси Сергей Политевич порассуждал о белорусском менталитете.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Черник: «Тренер за «деревянного вратаря» извинился. Мы поговорили, вроде бы обид не осталось. Но с тех пор я не играл...»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика