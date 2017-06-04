Сергей Политевич: «Болельщики на сборную не ходят, потому что мы не выигрываем. Таков у нашего народа менталитет»

Защитник «Генчлербирлиги» и сборной Беларуси Сергей Политевич порассуждал о белорусском менталитете.

- На домашних матчах сборной Беларуси становится меньше болельщиков. Что нужно сделать, чтобы вернуть их на стадион?

– Как и во всем цивилизованном мире, исправлять ситуацию необходимо результатом. Болельщиков тоже можно понять. Они не ходят, потому что мы не выигрываем. Таков у нашего народа менталитет. Что ж, в ближайших играх нужно добиваться побед, поднимать эмоциональный фон. Хотим, чтобы к футболу в Беларуси относились более доброжелательно. Будут победы — придут эмоции, – считает Политевич.

Ближайший домашний матч сборная Беларуси проведет 9 июня против Болгарии на «Борисов-Арене». Начало – в 21:45.