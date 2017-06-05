Полузащитник сборной Беларуси U-21: «За разгромный счет против русских, конечно, стыдно»

Полузащитник сборной Беларуси U-21 Иван Бахар прокомментировал поражение от России (0:7) в товарищеском матче.

«Мы ехали явно не за поражением. Старались играть в пас, как просил тренер. Считаю, что по игре неплохо смотрелись. Пропустили два гола: конечно, у русских реализация и мастерство выше нашего.

Последние 10 минут второго тайма мы, откровенно говоря, просто провалили. Хотя и во втором тайме были моменты, но не реализовали их.

Разгромный счет... Конечно, стыдно. Надо забывать такие матчи и идти дальше, – сказал Бахар.

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