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Полузащитник сборной Беларуси U-21: «За разгромный счет против русских, конечно, стыдно»
05.06.2017 23:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси U-21 Иван Бахар прокомментировал поражение от России (0:7) в товарищеском матче.
«Мы ехали явно не за поражением. Старались играть в пас, как просил тренер. Считаю, что по игре неплохо смотрелись. Пропустили два гола: конечно, у русских реализация и мастерство выше нашего.
Последние 10 минут второго тайма мы, откровенно говоря, просто провалили. Хотя и во втором тайме были моменты, но не реализовали их.
Разгромный счет... Конечно, стыдно. Надо забывать такие матчи и идти дальше, – сказал Бахар.
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Полузащитник сборной Беларуси U-21 Иван Бахар прокомментировал поражение от России (0:7) в товарищеском матче.
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