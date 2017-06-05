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Игорь Криушенко: «Если игроки из чемпионата Беларуси будут расти и показывать стабильный уровень, то зачем искать добра от добра?»
05.06.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко во время открытой тренировки накануне матча квалификации чемпионата мира-2018 с командой Болгарии рассказал, к чему будет готовить подопечных.
– Сборная Болгарии — быстрая, техничная команда. Достаточно плотно играет сзади, соперника встречает невысоко, старается быстро переходить из обороны в атаку. Вот основные моменты, на которые болгары делают упор. Как нам играть против них? Расскажу ребятам. На победу
– Если игроки будут расти и показывать стабильный уровень, то зачем искать добра от добра?
- Как мотивировать сборную на матчи, которые для нас уже мало что решают?
– Нужно не глобально смотреть на ситуацию, а настраиваться на каждого соперника и стараться сыграть на максимуме, – сказал Криушенко.
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Игорь Криушенко: «Если игроки из чемпионата Беларуси будут расти и показывать стабильный уровень, то зачем искать добра от добра?»
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко во время открытой тренировки накануне матча квалификации чемпионата мира-2018 с командой Болгарии рассказал, к чему...
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