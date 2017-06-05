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Юлия Нестеренко: «В силу своего характера хотелось уйти тихо, незаметно, без шума и суеты»

05.06.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко прокомментировала завершение карьеры.

– В силу своего характера хотелось уйти тихо, незаметно, без шума и суеты. Но я понимаю, что это [мероприятие] нужно для будущего поколения. Я ни о чем не жалею. Желание бегать было сильнее всех моих желаний несмотря на обстоятельства, осуждение и непонимание.

Развитие спорта? В школы должен быть не набор, а отбор. Пускай это займет год-два, но надо отбирать лучших детей, – сказала Нестеренко в эфире программы «Арена» на «Беларусь-1».

 
 
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Олимпийская чемпионка в беге на 100 м Юлия Нестеренко прокомментировала завершение карьеры.

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