Теннисистка Саснович получила награду Fed Cup за верность сборной

МИНСК, 5 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович получила Fed Cup Heart Awards-2017 – приз, вручаемый за преданность своим сборным на Кубке Федерации, говорится в сообщении на сайте турнира.



© REUTERS Christian Hartmann Последний белорус покинул "Ролан Гаррос"

В полуфинальной встрече со сборной Швейцарии Саснович одержала победы в двух встречах, что позволило команде Беларуси выйти в финал. 23-летняя белорусская теннисистка получит 10 тысяч долларов США, которые пойдут на благотворительность.

Еще одна спортсменка, которая в текущем году, получит Fed Cup Heart Awards-2017 – немка Юлия Гёргес, которая в матчах плей-офф одержала победы над Лесей Цуренко и Элиной Свитолиной. Немецкой спортсменке вручат шесть тысяч долларов, также предназначенные для благотворительности.

Награда Fed Cup Heart Awards ежегодно вручается с 2009 года.