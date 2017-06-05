|
Теннисистка Саснович получила награду Fed Cup за верность сборной
05.06.2017 20:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 июн – Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович получила Fed Cup Heart Awards-2017 – приз, вручаемый за преданность своим сборным на Кубке Федерации, говорится в сообщении на сайте турнира.
© REUTERS Christian Hartmann
В полуфинальной встрече со сборной Швейцарии Саснович одержала победы в двух встречах, что позволило команде Беларуси выйти в финал. 23-летняя белорусская теннисистка получит 10 тысяч долларов США, которые пойдут на благотворительность.
Еще одна спортсменка, которая в текущем году, получит Fed Cup Heart Awards-2017 – немка Юлия Гёргес, которая в матчах плей-офф одержала победы над Лесей Цуренко и Элиной Свитолиной. Немецкой спортсменке вручат шесть тысяч долларов, также предназначенные для благотворительности.
Награда Fed Cup Heart Awards ежегодно вручается с 2009 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спортсменка наградой была отмечена за победы в двух встречах, которые позволили команде Беларуси выйти в финал Fed Cup.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии