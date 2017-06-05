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Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2019 года

06.06.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подпишет новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны «ПСЖ». Однако Аллегри решил остаться в Турине.

Новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.

 
 
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подпишет новый контракт с клубом.

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