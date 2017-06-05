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Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2019 года
06.06.2017 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны
Новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.
Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.
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Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подпишет новый контракт с клубом.
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