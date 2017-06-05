Аллегри продлит контракт с «Ювентусом» до 2019 года

Главный тренер Массимилиано Аллегри подпишет новый контракт с клубом.

Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны . Однако Аллегри решил остаться в Турине.

Новое соглашение будет рассчитано до 2019 года.

Ожидается, что официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшее время.