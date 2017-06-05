Строительство стадиона «Динамо» по состоянию на июнь, трибуны почти готовы к установке кресел

Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Ранее сообщалось о 50-процентной готовности объекта.

Монолитные работы на стадионе практически завершены, на северной, южной, восточной трибунах ведутся отделочные работы, трибуны уже на 90 процентов готовы для установки кресел.

Напомним, в начале июня объект с визитом посетил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить козырек стадиона «Динамо» в июле

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