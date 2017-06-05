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Строительство стадиона «Динамо» по состоянию на июнь, трибуны почти готовы к установке кресел
06.06.2017 09:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Ранее сообщалось о 50-процентной готовности объекта.
Монолитные работы на стадионе практически завершены, на северной, южной, восточной трибунах ведутся отделочные работы, трибуны уже на 90 процентов готовы для установки кресел.
Напомним, в начале июня объект с визитом посетил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.
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Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».
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