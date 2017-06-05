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Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить козырек стадиона «Динамо» в июле
06.06.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Ранее
Монолитные работы на стадионе практически завершены, на северной, южной, восточной трибунах ведутся отделочные работы, трибуны уже на 90 процентов готовы для установки кресел.
Реконструкцию объекта планируется завершить в декабре нынешнего года.
«Один из сложнейших этапов работ – монтаж металлоконструкций навеса, который будет накрывать 60-70% зрительских мест», – отмечается в релизе.
Монтаж пока идет с опозданием, отмечает телеканал
Стадион, реконструкция которого ведется уже пять лет, должен принять II Европейские игры.
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Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить козырек стадиона «Динамо» в июле
Продолжается реконструкция стадиона «Динамо».
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