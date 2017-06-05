Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить козырек стадиона «Динамо» в июле

Продолжается реконструкция стадиона «Динамо». Ранее сообщалось о 50-процентной готовности объекта.

Монолитные работы на стадионе практически завершены, на северной, южной, восточной трибунах ведутся отделочные работы, трибуны уже на 90 процентов готовы для установки кресел.

Реконструкцию объекта планируется завершить в декабре нынешнего года.

«Один из сложнейших этапов работ – монтаж металлоконструкций навеса, который будет накрывать 60-70% зрительских мест», – отмечается в релизе.

Монтаж пока идет с опозданием, отмечает телеканал ОНТ . Премьер-министр Андрей Кобяков распорядился ускорить работу на заводе металлоконструкций в Молодечно и закончить козырек в июле.

Стадион, реконструкция которого ведется уже пять лет, должен принять II Европейские игры.