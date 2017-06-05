Андрей Климович: «Читал про ВКЛ и осознавал, почему я белорус, чем отличаемся от других народов, что у нас и у русских может быть разная история, а не наоборот»

Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович рассказал о том, как несколько лет назад начал сильно интересоваться историей Беларуси.

«Когда учился в школе, то почти ничего не запомнил из школьной программы по истории. Меня учеба вообще не трогала. Это сейчас я увлекаюсь Достоевским, но в тот момент меня литература не очень интересовала. Даты я тоже плохо запоминал. В то время у меня было другое увлечение – футбол. Я хоть и жил возле «Динамо» и все свободное время проводил на знаменитой асфальтированной площадке, которую иногда на четыре половины между собой делили 80 человек, но заниматься ездил в РЦОП-БГУ к Владимиру Пигулевскому. Все время отдавал спорту, поэтому чем-то другим интересовался мало.

Все изменилось лет пять назад как будто по щелчку пальца. Мне, например, просто стало интересно, кто такой Карл Маркс, в честь которого назвали улицу, где я жил. Как-то решил узнать про историю памятника Сталину, который когда-то стоял на месте сегодняшнего Дворца Республики.

Я читал про ВКЛ и осознавал, почему я белорус, чем мы исторически отличаемся от других народов, что у нас и у русских может быть разная история, а не наоборот, как учили наших родителей, бабушек и дедушек. Некоторые достижения наших предков меня вообще тронули. 3 мая 1791 года в Речи Поспалитой приняли первую в Европе и вторую в мире конституцию, которая стала примером законоустроения для многих стран мира. Этот фак меня сильно впечатлил. А раньше этому я просто не придавал значения», – сказал Климович в интервью журналу «Большой футбол».