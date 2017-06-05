ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Климович: «Читал про ВКЛ и осознавал, почему я белорус, чем отличаемся от других народов, что у нас и у русских может быть разная история, а не наоборот»

06.06.2017 10:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович рассказал о том, как несколько лет назад начал сильно интересоваться историей Беларуси.

«Когда учился в школе, то почти ничего не запомнил из школьной программы по истории. Меня учеба вообще не трогала. Это сейчас я увлекаюсь Достоевским, но в тот момент меня литература не очень интересовала. Даты я тоже плохо запоминал. В то время у меня было другое увлечение – футбол. Я хоть и жил возле «Динамо» и все свободное время проводил на знаменитой асфальтированной площадке, которую иногда на четыре половины между собой делили 80 человек, но заниматься ездил в РЦОП-БГУ  к Владимиру Пигулевскому. Все время отдавал спорту, поэтому чем-то другим интересовался мало.

Все изменилось лет пять назад как будто по щелчку пальца. Мне, например, просто стало интересно, кто такой Карл Маркс, в честь которого назвали улицу, где я жил.  Как-то решил узнать про историю памятника Сталину, который когда-то стоял на месте сегодняшнего Дворца Республики. 

Я читал про ВКЛ и осознавал, почему я белорус, чем мы исторически отличаемся от других народов, что у нас и у русских может быть разная история, а не наоборот, как учили наших родителей, бабушек и дедушек.  Некоторые достижения наших предков меня вообще тронули. 3 мая 1791 года в Речи Поспалитой приняли первую в Европе и вторую в мире конституцию, которая стала примером законоустроения для многих стран мира. Этот фак меня сильно впечатлил. А раньше этому я просто не придавал значения», – сказал Климович в интервью журналу «Большой футбол».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вратарь минского «Динамо» Андрей Климович рассказал о том, как несколько лет назад начал сильно интересоваться историей Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Строительство стадиона «Динамо» по состоянию на июнь, трибуны почти готовы к установке кресел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика