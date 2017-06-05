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Брат Сергея Алейникова: «Но пока в таком человеке и тренере, у которого есть все категории, в Беларуси никто не заинтересован»

06.06.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Брат Сергея Алейникова Анатолий рассказал о том, что известный в прошлом футболист не намерен возвращаться в Беларусь.

– Сергей Алейников еще не принял итальянское гражданство?

– Нет, и паспорт у него белорусский. Он не видит смысла в смене гражданства.

– Родственники не пытались вернуть его в Беларусь?

– Спрашивали, приедет ли он сюда жить. Пока, говорит, не планирует. Если бы было какое-нибудь достойное предложение от клуба или федерации, может, Сергей и приехал бы.  Но пока в таком человеке и тренере, у которого есть все категории, в Беларуси никто не заинтересован – сказал Анатолий Алейников в интервью журналу «Большой футбол».

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Брат Сергея Алейникова Анатолий рассказал о том, что известный в прошлом футболист не намерен возвращаться в Беларусь.

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