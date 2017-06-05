|
Брат Сергея Алейникова: «Но пока в таком человеке и тренере, у которого есть все категории, в Беларуси никто не заинтересован»
06.06.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Брат Сергея Алейникова Анатолий рассказал о том, что известный в прошлом футболист не намерен возвращаться в Беларусь.
– Сергей Алейников еще не принял итальянское гражданство?
– Нет, и паспорт у него белорусский. Он не видит смысла в смене гражданства.
– Родственники не пытались вернуть его в Беларусь?
– Спрашивали, приедет ли он сюда жить. Пока, говорит, не планирует. Если бы было какое-нибудь достойное предложение от клуба или федерации, может, Сергей и приехал бы. Но пока в таком человеке и тренере, у которого есть все категории, в Беларуси никто не заинтересован – сказал Анатолий Алейников в интервью журналу «Большой футбол».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брат Сергея Алейникова: «Но пока в таком человеке и тренере, у которого есть все категории, в Беларуси никто не заинтересован»
Брат Сергея Алейникова Анатолий рассказал о том, что известный в прошлом футболист не намерен возвращаться в Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии