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«МЮ» предложит за Мбаппе 130 млн евро, «Арсенал» – 126 млн

06.06.2017 11:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Английские клубы и «Реал» ведут борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

«Реал» на данный момент является фаворитом. Мадридцы готовы предложить 135 миллионов евро за трансфер 18-летнего форварда.

Как сообщает As со ссылкой на Radio Montecarlo, «Манчестер Юнайтед» предложит 130 миллионов евро, а «Манчестер Сити» готов заплатить 120 миллионов.

«Арсенал» также пока не выбыл их гонки. Главный тренер команды Арсен Венгер и исполнительный директор клуба Иван Газидис были замечены в аэропорту Ниццы.

«Монако» ранее отказался продавать Мбаппе лондонцам за 100 миллионов евро. Сейчас «Арсенал» готовит предложение в размере 110 миллионов фунтов (126 млн евро), сообщает Daily Mail.

 
 
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Английские клубы и «Реал» ведут борьбу за нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

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