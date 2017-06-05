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Ролан Гаррос. 1/4 финала. Надаль сыграет с Каррено-Бустой, Джокович – с Тимом

06.06.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во вторник девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль поборется с соотечественником Пабло Каррено-Бустой за свой первый с 2014-го полуфинал в Париже.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
6 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
6 июня, 13.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
7 июня, 00.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
7 июня, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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Во вторник девятикратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль поборется с соотечественником Пабло Каррено-Бустой за свой первый с 2014-го полуфинал в Париже.

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