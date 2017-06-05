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Жоан Лапорта: «Реал» Зидана нельзя сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы, пока Мадрид не выиграет все титулы и не победит на «Камп Ноу» 6:2»
06.06.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» Зинедина Зидана и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.
О Бартомеу
«Бартомеу должен уйти в отставку и назначить досрочные выборы».
О «Реале» Зидана и «Барселоне» Гвардиолы
«Их даже нельзя сравнивать. Команды, которые тренировал Гвардиола, были чистым искусством.
Сравнения не должны начинаться до тех пор, пока они не выиграют все титулы и не победят на «Камп Ноу» со счетом 6:2».
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Жоан Лапорта: «Реал» Зидана нельзя сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы, пока Мадрид не выиграет все титулы и не победит на «Камп Ноу» 6:2»
Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» Зинедина Зидана и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.
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