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Жоан Лапорта: «Реал» Зидана нельзя сравнивать с «Барселоной» Гвардиолы, пока Мадрид не выиграет все титулы и не победит на «Камп Ноу» 6:2»

06.06.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» Зинедина Зидана и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.

О Бартомеу

«Бартомеу должен уйти в отставку и назначить досрочные выборы».

О «Реале» Зидана и «Барселоне» Гвардиолы

«Их даже нельзя сравнивать. Команды, которые тренировал Гвардиола, были чистым искусством.

Сравнения не должны начинаться до тех пор, пока они не выиграют все титулы и не победят на «Камп Ноу» со счетом 6:2».

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта отказался сравнивать «Реал» Зинедина Зидана и каталонскую команду под руководством Хосепа Гвардиолы.

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