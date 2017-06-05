Максим Березинский: «Футболисты говорят, что у людей завышенные ожидания. Но подождите. Им сначала рассказывают, что команда поборется за 2-3 место»

Руководитель международного проекта Tribuna.com Максим Березинский в рамках программы «Свободный удар» вместе с ее ведущим Николаем Ходасевичем прокомментировали игру сборной Беларуси в спарринге со Швейцарией (0:1) под руководством Игоря Криушенко.

Максим Березинский: Команда Криушенко образца июня? Очень сложно говорить про сборную Беларуси. Даже эти рассуждения о том, что в принципе в игре со Швейцарией получилось все неплохо. Мы понимаем, что это поражение 0:1. Что у нас было не очень много хороших переходов из обороны в атаку и каких-то подходов к воротам. Не говоря уже про опасные моменты.

В команде нет ярких индивидуальностей, которые бы могли нам что-то продемонстрировать на поле. Характер? Да, есть. Пытались задираться? Да. Пытались выкладываться? Да. Но мы говорим про игру в футболу, а не борьбу. Или еще про что-то.

Ближайшая игра с Болгарией, которая мотивирована и хочет победить. Это будет совсем другой футбол. Опыт как раз-таки сказывается в таких играх, а не в товарищеских. Вот эта будет настоящая проверка для ребят, которых вызвали. И которым нежданно-негаданно представился шанс сыграть за сборную Беларуси. Потому что не думаю, что еще год назад большая часть из них думала, что они сыграют за сборную.

Для Игоря Криушенко это тоже новый опыт. Каждая игра у руля сборной – какая-то копеечка в копилку опыта. Без этого опыта точно никаких побед не будет. Но мне это все не очень понятно, потому что Игорь Криушенко работает до конца сезона. То ли федерация к нему присматривается. Хотя человек на виду. Что к нему присматриваться? Все примерно понимают, что от него ожидать. Или Криушенко присматривается к сборной. Хотя тут тоже все ясно. Больших побед с ней не добиться прямо сегодня и сейчас. Игроков – не самое звездное поколение, которое у нас было. Здесь нужно работать на перспективу и выстраивать долгосрочный план. А у нас этого нету. Мы ждем матча с Болгарией и будем смотреть что там. А если там нету? Тогда все разгоняем и что-то новое будем делать? Вот это все не ясно.

Плюс эти намеки на то, что в следующем цикле нам нужно опять бороться за какую-то путевку на топ-турнир. Но мне кажется, что нам нужно просто заглянуть в соседние страны и посмотреть, какие там есть футболисты и как там развивается футбол. Если мы построили технический центр, то надо посмотреть, что делают соседние страны. Там явно делают не меньше.

Николай Ходасевич: Чтобы мы глядя на сборную, которая составлена из игроков чемпионата Беларуси, для того, чтобы мы адекватно представляли, какая у нас главная команда страны и от этого будет проще жить и проще воспринимать результаты, которые показывает эта сборная.

Максим Березинский: Нам первые лица должны рассказывать, что у нас произошла смена поколений. Что мы теперь идем какой-то другой дорогой и что ничего не стоит ожидать. Потому что эти завышенные ожидания всегда потом оборачиваются дополнительными проблемами. Футболисты говорят , что у людей завышенные ожидания. Но подождите. Этим людям сначала рассказывают, что команда собирается бороться за третье или за второе место.

Николай Ходасевич: На секундочку – тренера убирают посередине сезона.

Максим Березинский: За результат.

Николай Ходасевич: Тоже показатель.

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