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БФЛА опровергла информацию о том, что две белорусские участницы Олимпиад в беге провалили допинг-тесты

06.06.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию о том, что две спортсменки завершили карьеру из-за найденного у них допинга.

Это сообщение в газете «Прессбол» опубликовал журналист Борис Тасман.

«5 июня 2017 года различными интернет-изданиями была опубликована информация о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных допинг-тестов.

Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» (ОО «БФЛА») заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

В адрес ОО «БФЛА» в течении последнего времени не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», – говорится в заявлении БФЛА.

 
 
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Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию о том, что две спортсменки завершили карьеру из-за найденного у них допинга.

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