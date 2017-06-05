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БФЛА опровергла информацию о том, что две белорусские участницы Олимпиад в беге провалили допинг-тесты
06.06.2017 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию о том, что две спортсменки завершили карьеру из-за найденного у них допинга.
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«5 июня 2017 года различными интернет-изданиями была опубликована информация о том, что две белорусские легкоатлетки завершили выступления в национальной сборной из-за проваленных допинг-тестов.
Общественное объединение «Белорусская федерация легкой атлетики» (ОО «БФЛА») заявляет, что данная информация не соответствует действительности.
В адрес ОО «БФЛА» в течении последнего времени не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь», – говорится в заявлении БФЛА.
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БФЛА опровергла информацию о том, что две белорусские участницы Олимпиад в беге провалили допинг-тесты
Белорусская федерация легкой атлетики опровергла информацию о том, что две спортсменки завершили карьеру из-за найденного у них допинга.
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