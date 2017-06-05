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Людас Румбутис: «Игроки в молодежку? Мне говорят, просмотрите первую и вторую лиги. Просмотрели. Некого добавить»

06.06.2017 14:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис на пресс-конференции накануне отборочного матча чемпионата Европы с командой Сан-Марино порассуждал о причинах крупного поражения от россиян в спарринге (0:7).

– Какие ошибки, допущенный в поединке со сборной России, нужно исправить в первую очередь?

– Сказалась усталость из-за отсутствия стабильной игровой практики у большинства игроков. Это очень сильно сказалось после 80-й минуты, когда мы получили четыре мяча. До этого были очень неплохие отрезки. Эта игра еще раз показала, кто в каком состоянии. Плохо. Результат на табло. Все остальное забывается.

– После этой игры не было ли у вас желания внести какие-то изменения в состав, переформатировать его?

– Вы мониторите не меньше меня первую и высшую лигу. Скажите, кого добавить? Мне говорят, возьмите и просмотрите первую и вторую лиги. Просмотрели. Некого добавить. Ребята, которые играли в первом тайме матча с Россией, тот же Чиж, они не играют в основе в своих клубах! Давайте закроем российскую тему, – сказал Румбутис.

 

 
 
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Главный тренер молодежной сборной Беларуси Людас Румбутис на пресс-конференции накануне отборочного матча чемпионата Европы с командой Сан-Марино порассуждал о...

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