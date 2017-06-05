Тренер «Аякса» Бос возглавил дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» объявила о назначении Петера Боса на пост главного тренера.

Контракт 53-летнего голландского специалиста с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года.

«Боруссия» заплатила «Аяксу» неустойку за тренера в размере трех миллионов евро. А самому Босу была предложена зарплата 4 миллиона евро в год.

В дебютном сезоне в «Аяксе» Бос вывел клуб в финал Лиги Европы. До этого он тренировал АГОВВ, «Де Графсхап», «Хераклес», «Витесс» и «Маккаби», а также был директором «»Фейеноорда».

Напомним, что после увольнения Томаса Тухеля «Боруссию» должен был возглавить Люсьен Фавр, но «Ницца» не отпустила своего тренера.

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