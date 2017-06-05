Федерация опровергла заявления о провале допинг-тестов легкоатлеток

МИНСК, 6 июн — Sputnik. Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) опровергла сообщения ряда СМИ о якобы положительных допинг-тестах двух белорусских спортсменок.



© Sputnik Валерий Мельников СМИ: 63 призера Игр в Лондоне и Пекине попались на допинге

Несколько интернет-изданий распространили во вторник информацию о будто бы завершении выступления двух белорусских легкоатлеток в национальной сборной из-за "провала допинг-тестов".

"Общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики" заявляет, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении, попавшем в распоряжение Sputnik.

Как подчеркнули в БФЛА, в адрес федерации в последнее время не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь.

Как заявляли СМИ, допинг-тесты не прошли две белорусские бегуньи, участвовавшие в минувшей Олимпиаде. Имена спортсменок издания не называли.