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Федерация опровергла заявления о провале допинг-тестов легкоатлеток
06.06.2017 14:24 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 июн — Sputnik. Белорусская федерация легкой атлетики (БФЛА) опровергла сообщения ряда СМИ о якобы положительных допинг-тестах двух белорусских спортсменок.
© Sputnik Валерий Мельников
Несколько интернет-изданий распространили во вторник информацию о будто бы завершении выступления двух белорусских легкоатлеток в национальной сборной из-за "провала допинг-тестов".
"Общественное объединение "Белорусская федерация легкой атлетики" заявляет, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в заявлении, попавшем в распоряжение Sputnik.
Как подчеркнули в БФЛА, в адрес федерации в последнее время не поступало информации от антидопинговых организаций по поводу положительных допинг-проб белорусских легкоатлетов, входящих в состав национальной команды Республики Беларусь.
Как заявляли СМИ, допинг-тесты не прошли две белорусские бегуньи, участвовавшие в минувшей Олимпиаде. Имена спортсменок издания не называли.
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В адрес БФЛА в последнее время не поступало информации от антидопинговых организаций касательно белорусских спортсменок.
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