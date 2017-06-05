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«Сталь» объявила об уходе Кучука
06.06.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Стали» Леонид Кучук покинул команду.
Тренер и клуб приняли совместное решение не продлевать полугодичный контракт, который подошел к концу.
Ранее сообщалось, что белорусский специалист
Под руководством Кучука «Сталь» заняла 8-е место в УПЛ.
Тренер проработал с командой из Каменского меньше 5 месяцев.
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Главный тренер «Стали» белорус Леонид Кучук покинул команду.
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