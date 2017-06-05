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«Сталь» объявила об уходе Кучука

06.06.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Стали» Леонид Кучук покинул команду.

Тренер и клуб приняли совместное решение не продлевать полугодичный контракт, который подошел к концу.

Ранее сообщалось, что белорусский специалист согласовал контракт с «Ростовом».

Под руководством Кучука «Сталь» заняла 8-е место в УПЛ.

Тренер проработал с командой из Каменского меньше 5 месяцев.

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Главный тренер «Стали» белорус Леонид Кучук покинул команду.

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