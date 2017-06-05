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Вадим Сашурин: «Мужской биатлон? Пока стратегия в том, чтобы менять тренеров и сокращать количество спортсменов. Я этого не понимаю»

06.06.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный в прошлом биатлонист Вадим Сашурин в эфире программы «PRO Спорт. Итоги недели» рассказал о проблемах в развитии мужского биатлона, а также рассказал о своей работе в разных видах спорта в качестве тренера по физподготовке.

– Насколько ваша методика подходит биатлонисту, гандболисту, баскетболисту?

– У меня за десятилетия в спорте сложилось определенное видение стратегии развития всех качеств спортсмена. Как недавно сказала Арина Соболенко, что чтобы прочувствовать мою стратегию подхода к подготовке спортсменов, то минимум нужно пару лет. Иначе кажется, что там много или в другом – перебор.

Тренер должен изобрести какую-то свою стратегию подготовки спортсмена. На долгую перспективу. Это можно назвать системой. Системой для работы не только топового звена но и молодежи. Это должно выстраиваться минимум на 5-10-20 лет. 

Соглашусь с комментарием президента. Надо готовить свои кадры. Взять тот же биатлон. За последние 15 лет откуда только у нас не было специалистов: Франция, Австрия, Германия, Россия. Перебираем. Каждый приезжает, потренируется у нас. Отрабатывает свою схему о том, что сработало, а что – нет и уезжает с багажом наработок. 

Системы у нас нету. Привело к тому, что до Олимпийских игр для биатлонистов осталось там буквально 4-5 месяцев подготовки. Потом уже нужно выходить на форму.

Где сейчас находится мужской биатлон? Стратегия нулевая. Очередного тренера опять поменяли. В прошлом году Польховского взяли и тут же отпустили его. Причем после базовой работы. Никто ничего не понял и никаких комментариев по этому поводу не было.

Лопухов – сейчас опять новый тренер. И он не из мира биатлона. Опять ему придется подстраиваться под нашу систему. И он привыкший к длинной скамейке запасных. Как это в России происходит. А у нас 4-5 человек и им всем нужно дать возможность раскрыться.  4–5 месяцев – это не срок для раскрытия спортсмена. Олимпиада на носу и как он будет отчитываться? За какие успехи? Если они не ставят медальные планы на этапы Кубка мира, чемпионата мира и Олимпийские игры. Цель этого приглашения я понять не могу. Надо свои кадры растить. У нас не пришелся ко двору ни один из той элиты тренеров.

Трудно сейчас предположить сценарий для развития мужского биатлона. Уберут Лопухова и следующий появится опять иностранец. Пока стратегия в том, чтобы менять тренеров и сокращать количество спортсменов. Вот и вся стратегия. Где объемы? Вот я этого не понимаю. Думаю, не один я, – сказал Сашурин в эфире «Беларусь 5».

В следующем олимпийском цикле белорусские сборные откажутся от услуг иностранных специалистов

 
 
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