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«Спартак» продлил контракт с Каррерой до 2019 года
06.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.
53-летний тренер пришел в московский клуб прошлым летом, изначально соглашение с ним был рассчитан до 2018 года.
В прошедшем сезоне «Спартак» под его руководством впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.
Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кто выиграл золотые медали.
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«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.
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