«Спартак» продлил контракт с Каррерой до 2019 года

«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

Новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

53-летний тренер пришел в московский клуб прошлым летом, изначально соглашение с ним был рассчитан до 2018 года.

В прошедшем сезоне «Спартак» под его руководством впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кто выиграл золотые медали.