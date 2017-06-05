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«Спартак» продлил контракт с Каррерой до 2019 года

06.06.2017 16:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

Новое соглашение с итальянским специалистом подписано до 31 мая 2019 года.

53-летний тренер пришел в московский клуб прошлым летом, изначально соглашение с ним был рассчитан до 2018 года.

В прошедшем сезоне «Спартак» под его руководством впервые за 16 лет выиграл чемпионат России.

Каррера стал первым иностранным тренером в истории «Спартака», кто выиграл золотые медали. 

 
 
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«Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Массимо Каррерой.

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