Максим Березинский: «По слухам, в брестском «Динамо» не все успокоилось. У Бреста опять напряженное время и большое давление на Журавеля»

Руководитель Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о том, что ждет брестское «Динамо» после завоевание Кубка Беларуси.

«Брестскому «Динамо» нужно срочно подняться в таблице чемпионата. Нужна серия успехов. Дальше у «Динамо» будут «Торпедо» и «Неман». И это как раз те команды, которые занимают 5-6 места, которое нужно Бресту. И их нужно обыгрывать. И это команды крепкие. Потому то если что-то пойдет не так, насколько идут слухи из Бреста, то там пока все не успокоилось окончательно. Победа в Кубке – это здорово, но будет много зависеть от того, что будет в чемпионате. Чтобы подойти в хорошем настроении к еврокубкам. Потому что на них в Бресте – тоже большая ставка. И с учетом того, что Брест несеяный, то ему нужно будет обязательно со второго раунда сразу обыгрывать неплохую команду. Это не будет Сан-Марино какой-то или что-то еще. У Бреста опять напряженное время и большое давление на Журавеля», – сказал Березинский в эфире программы «Свободный удар».